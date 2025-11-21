Das neue Labor, das in Deutschland entstehen wird, erweitert die regionalen EMV- und Wireless-Testkapazitäten des Unternehmens auf großtechnische Industrieanlagen und -geräte sowie medizinische, Verbraucher- und Automobilprodukte und fördert zugleich die europäische Wachstumsstrategie des Unternehmens.

UL Solutions (NYSE: ULS), ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft, kündigte heute den Ausbau seiner globalen Kapazitäten für elektromagnetische und drahtlose Prüfungen durch denAufbau eines neuen Labors in Deutschland an. Das Labor wird große, leistungsstarke Industrieanlagen und -geräte sowie medizinische, Verbraucher- und Automobilprodukte prüfen und zertifizieren.

UL Solutions gab bekannt, seine globale Präsenz im Bereich elektromagnetischer und drahtloser Prüfungen weiter auszubauen. Zu diesem Zweck errichtet das Unternehmen ein neues Labor in Deutschland auf dem bereits bestehenden Campus, dem UL Solutions Center of Excellence, in Neu-Isenburg.

Das Labor entsteht auf dem bestehenden Campus von UL Solutions, einem UL Solutions Center of Excellence in Neu-Isenburg, rund 12 Kilometer südlich von Frankfurt am Main. Das Center of Excellence beherbergt bereits mehrere Sicherheits- und Leistungstestanlagen; das neue Labor wird das dortige Leistungsspektrum weiter ausbauen. Geplant sind mehrere großformatige Prüfkammern sowie eine Gebäudestruktur, die auf künftige Erweiterungen und steigenden Kundenbedarf ausgelegt ist.

"Diese Investition schließt eine regionale Lücke bei der großmaßstäblichen EMV-Prüfung, die bisher einige Hersteller dazu zwang, Tests außerhalb dieser Region durchführen zu lassen", so Morten Lassen, Regional Vice President, EMEA, UL Solutions. "Mit der Erweiterung unserer Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen im industriellen Herzen Deutschlands schaffen wir einen umfassenden Prüfstandort direkt dort, wo unsere Kunden ihn brauchen."

Die neue Einrichtung bietet künftig gezielte Prüfdienstleistungen, die in Europa benötigt werden, um die Energiewende zu beschleunigen, vernetzte Datenökosysteme zu ermöglichen und die Mobilität der nächsten Generation zu unterstützen. Gleichzeitig werden hier auch Dienste angeboten, um die sich wandelnden regulatorischen Anforderungen einzuhalten.

Geplant sind insbesondere umfassende Prüf- und Zulassungsdienstleistungen für größere und komplexere Geräte. Dazu gehört eine 10-Meter-Kammer für Prüfobjekte bis 4 Meter Länge und bis zu 5 Tonnen Gewicht. Darüber hinaus bietet das Labor auch Wireless-Tests für Wi-Fi-, Bluetooth-, Handy- und Mobilfunknetzwerke, GPS und RFID an, um die von den Herstellern angestrebten regulatorischen Zulassungen zu unterstützen. Getestet werden können beispielsweise elektrische, medizinische und Telekommunikationsgeräte und Fahrzeugbauteile wie Radarsensoren und Infotainment-Systeme.

Die Betriebsaufnahme des neuen, als Green Building konzipierten Labors ist vorraussichtlich für Mitte 2027 geplant. Sonnenkollektoren auf dem Dach werden das Labor mit erneuerbarer Energie versorgen. Hinzu kommen fortschrittliche Gebäudetechnologie und ein Versickersystem, mit dem das Regenwasser direkt wieder dem Boden zugeführt wird. Das Gebäude wird gemäß den aktuellen deutschen Dämmvorschriften gebaut, um die Energieeffizienz zu maximieren und die Kohlenstoffbilanz so gering wie möglich zu halten. Die Einrichtung wird sowohl kaufmännische als auch technische Teams beherbergen und Teil des globalen Netzwerks von UL Solutions Standorten für EMV- und Wireless-Prüfungen in Asien, Europa, Mexiko, dem Vereinigten Königreich und den USA werden.

Über UL Solutions

UL Solutions (NYSE: ULS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft und verwandelt Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für Kunden in mehr als 110 Ländern. UL Solutions bietet Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Das UL Prüfzeichen dient als anerkanntes Symbol für das Vertrauen in die Produkte unserer Kunden und spiegelt unser unermüdliches Engagement für die Förderung unserer Sicherheitsmission wider. Wir helfen unseren Kunden, Innovationen zu entwickeln, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und nachhaltig und verantwortungsbewusst in die Zukunft zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Dazu gehören unter anderem Aussagen zum geplanten Bau und zur Eröffnung eines neuen Labors. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich der Risiken, die in unseren bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen erörtert werden, darunter unser Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr, sowie anderer Faktoren, die von Zeit zu Zeit in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen ausgeführt werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um tatsächliche Ergebnisse, neue Informationen oder künftige Ereignisse, Änderungen von Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die diese zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

