RSA, der Marktführer im Bereich Security-First-Identity, gab heute bekannt, dass RSA ID Plus das zweite Jahr in Folge im Gartner Magic Quadrant for Access Management ausgezeichnet wurde.

"Die RSA Access Management-Strategie verfolgte nie das Ziel, allen alles zu bieten", so Greg Nelson, CEO von RSA. "Wir haben uns auf den Schutz von Unternehmen mit der geringsten Risikotoleranz und den höchsten Sicherheitsanforderungen spezialisiert. Diesen Fokus haben wir bewusst gewählt: Wir wollen ein Security-First-Access-Management bereitstellen, das Compliance unterstützt, Resilienz gewährleistet und für Vertrauen auf breiter Ebene sorgt."

"RSA hat sich auf Anwendungsfälle für das Workforce Access Management spezialisiert, bei denen Sicherheit, Compliance und operative Stabilität unverzichtbar sind", so Jim Taylor, RSA President, Chief Product and Strategy Officer. "Der Schwerpunkt unserer Produktentwicklungsstrategie wird weiterhin auf den wichtigsten Anforderungen stark regulierter Branchen liegen, wie Benutzerfreundlichkeit, umfassende Unterstützung für das Workforce Management und intelligentes Posture Management."

RSA ist überzeugt davon, dass die folgenden Fähigkeiten und Stärken dazu beigetragen haben, dass das Unternehmen im aktuellen Gartner Magic Quadrant for Access Management ausgezeichnet wurde:

Eine verbesserte Benutzererfahrung, die Reibungspunkte beseitigt und Teams dabei unterstützt, sicher auf die benötigten Inhalte zuzugreifen

Die nachgewiesene Fähigkeit, komplexe Belegschaftsstrukturen in großen, verteilten Organisationen zu unterstützen

Hybride Failover-Funktionen, mit denen der Betrieb auch bei Cloud-Ausfällen aufrechterhalten werden kann

Entgegengebrachtes Vertrauen von Organisationen, für die die Gewährleistung von Sicherheit und die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften von entscheidender Bedeutung sind

Die RSA Access Management-Funktionen sind Teil der RSA Unified Identity Platform, die Zugriff, Authentifizierung, automatisierte Identitätsintelligenz, Governance und Lebenszyklus vereint, um umfassende Transparenz, Zuverlässigkeit und Compliance in komplexen Unternehmensumgebungen zu gewährleisten. Dieser plattformbasierte Ansatz unterstützt Unternehmen bei der Vereinfachung ihrer Identitätsprozesse, der Aufrechterhaltung einer durchgängigen Compliance und der Stärkung ihrer gesamten Sicherheitslage.

RSA wird auch weiterhin seine Funktionen für das Zugriffsmanagement weiterentwickeln, inklusive der Nutzung von KI und maschinellem Lernen, um Zugriffsentscheidungen zu unterstützen, die Erkennung von Bedrohungen zu verbessern und die Verwaltung des Lebenszyklus zu optimieren. Die vereinheitlichten Funktionen des Unternehmens für passwortlosen Zugriff und das Sicherheitsmanagement von Identitäten unterstreichen sein Engagement für sichere und nahtlose Benutzererfahrungen.

