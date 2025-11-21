Toncoin-Kurs-Prognose: Darum könnte ein Bounce früher erfolgen

Noch immer befinden sich viele Kryptowährungen im freien Fall, während der Krypto-Markt erneut 3,53 % verloren hat. Somit kommt er mittlerweile nur noch auf eine Marktkapitalisierung von 2,87 Bio. USD, was eine deutliche Verringerung gegenüber den 4,20 Bio. USD aus dem Oktober um 31,67 % ist. Dennoch konnten sich bestimmte Kryptosektoren in der letzten Zeit überdurchschnittlich entwickeln. Da sich nun auch Toncoin diesem widmet, könnte TON bald stärker steigen. Erfahren Sie daher jetzt rechtzeitig mehr über den wichtigen Katalysator, bevor mehr davon erfahren.

Toncoin wird bald mit Cocoon bedeutende Entwicklung einleiten

Laut einer Ankündigung auf Blockchain Life 2025 in Dubai Ende Oktober soll Cocoon (Confidential Compute Open Network) bereits im November dieses Jahres gestartet werden. Zudem ist mit Telegram schon der erste Großkunde gesichert, da Toncoin in einem engen Zusammenhang mit der Anwendung steht sowie ursprünglich aus dieser hervorging.

Dabei handelt es sich um eine neue, dezentrale KI-Berechnungsschicht auf der TON-Blockchain. Für diese können Grafikkartenbesitzer ihre Rechenleistung zur Verfügung stellen, um auf diese Weise Belohnungen in dem TON-Coin zu verdienen. KI-Entwickler erhalten hingegen die Möglichkeit, verschlüsselte Inferenz-Jobs für LLMs, Chatbots, Sprachassistenten, Analysetools und mehr nutzen.

Whales keep filling their bags, while jeets can't even hold for a few days. $COCOON will make everyone feel FOMO. $COCOON is going to the moon, whether with you or without you.



The choice is yours! pic.twitter.com/MbyZOVnCch - COCOON (@COCOONONTON) November 19, 2025

Für die neue KI-Layer soll TON zudem das primäre Zahlungsmittel darstellen, wodurch wiederum für eine höhere organische Nachfrage gesorgt wird, die sich positiv auf den Kursverlauf auswirkt. Genutzt werden die KI-Berechnungen von den Telegram-Mini-Apps und -Bots, welche dennoch aufgrund der starken Verbreitung der Anwendung eine starke Zugkraft entwickeln können.

Dabei profitieren alle von einer Verarbeitung innerhalb einer sicheren Hardware-Enklave, was insbesondere angesichts der zunehmenden Auswertung sensibler Daten im Zusammenhang mit KIs wie bei persönlichen Beratungen eine immer größere Bedeutung einnimmt. Die Informationen sollen im Ruhestand, während der Übertragung und bei der Berechnung verschlüsselt sein.

Jetzt chancenreiches KI-Projekt entdecken!

Mit den Auswirkungen ist durch Cocoon für Toncoin zu rechnen

Insbesondere die Privacy-Coins haben sich entgegen dem Rest des Krypto-Marktes zuletzt sehr stark entwickelt. So hat der Sektor laut den Angaben von Dexu über die vergangenen 90 Tage ein Plus von 91,84 % verzeichnet, während bis auf Sweet-Spot- und ICM-Coins mit 3,91 % und 2,17 % alle anderen Kryptosektoren in dieser Zeit Verluste erlitten haben.

Toncoin kann im Unterschied zu vielen anderen Kryptodiensten von der starken Verbreitung von Telegram profitieren, das 1 Mrd. Nutzer zählt. Derzeit scheinen die regulatorischen Sorgen aufgrund der förderlichen Krypto-Regulierung in den USA durch die Regierung etwas in den Hintergrund gerückt zu sein. Dennoch könnte sie Toncoin belasten, wenn Transparenz nicht optional ist. Allerdings sind auch KYC-Schichten für Unternehmenskunden und Regierungen denkbar.

TON-Chart | Quelle: TradingView

Basierend auf den derzeitigen täglichen Gebühreneinnahmen von 9.208 USD belegt Toncoin aktuell Platz 12 der Blockchains, liegt jedoch weit hinter den 1,43 Mio. USD von Ethereum und anderer L1s. Sollten hingegen nur 1 % der Telegram-Nutzer und somit 10 Mio. für 10 KI-Anfragen pro Tag sorgen, würde dies 100 Mio. zusätzlichen Transaktionen täglich und somit 400.000 USD höheren Gebühreneinnahmen entsprechen, womit es hinter BSC mit 460.859 USD liegen würde.

Aktuell scheint das Price-to-Sales-Ratio von TON mit 2.200x bis 2.300x im Vergleich zu klassischen Tech-Unternehmen mit Bewertungen von rund 5x bis 20x des Umsatzes viel zu hoch. Dennoch trifft dies auf viele Kryptowährungen zu, die zeitweise stärker von Narrativen und der Adoption getrieben werden, da man ihnen auch andere Werte zuschreibt.

Mit Cocoon kann das Interesse auch im Bärenmarkt für kurzzeitig extrem steigende TON-Preise sorgen, weshalb es sich lohnt, den Coin jetzt im Auge zu behalten. Korrekturen können nun noch bis 1,16 USD (-22,89 %) und sogar 0,99 USD (-34,17 %) gehen, während Cocoon bis auf 2,56 USD (+70,07 %), 3,80 USD (+152,36 %) und sogar mehr als 4,67 USD (+210,30 %) führen kann.

Jetzt innovativen KI-Coin nicht verpassen!

Bedeutender Launch könnte alles verändern

Zudem wird bald eine weitere wichtige Entwicklung für die Kryptoindustrie anstehen. Denn in weniger als 7 Tagen wird der Vorverkauf von Best Wallet und daher der laut Berichten sichersten Software-Wallet für Kryptowährungen beendet, die mit ihrem mehrschichtigen Schutzsystem den Hardware-Wallets in nichts nachstehen, diese sogar teilweise übertreffen soll.

Sie verwendet die MCP-CMP-Technologie, mit welcher die Private Keys in Fragmente geteilt und separat verwahrt werden. Außerdem behalten die Nutzer die vollständige Kontrolle über ihre Zugangsschlüssel, anstelle zentrale Anbietern wie Kryptobörsen. Hinzu kommen 2FAs, Biometrie, Wiederherstellungsmöglichkeiten sowie bald Betrugsfilter und MEV-Preisschutz.

Darüber hinaus bewahrt die Best Wallet die Nutzer vor hohen Kursen, da sie in ihren Preisvergleich mehr als 330 DeFi- und 30 Cross-Chain-Protokolle einbindet. Künftig sollen noch viele weitere Funktionen und Vorteile ergänzt werden, für die der eigene BEST-Coin wichtige Funktionen erfüllt. Denn er schaltet Vorteile, Rabatte und Premiumfunktionen frei, während er Governance-Rechte und Staking-Renditen gewährt, um somit die Token leichter zu binden.

Mit dem vielfältigen Angebot kann die Best Wallet unterschiedlichste Einnahmen generieren, womit sie sich sicherer und chancenreicher aufstellt. Das ist auch einer der Gründe, weshalb BEST als Value-Token bezeichnet wird und über den Presale schon über 17,28 Mio. USD eingenommen hat. Wer der großen Markteinführung und den damit häufig verbundenen Kursanstiegen bei bahnbrechenden Coins wie die Wale zuvorkommen will, muss sich nun aber beeilen.

Jetzt vor ersten Listung in BEST investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.