Wie 1 USD vor 1 Jahr in Zcash (ZEC) heute Millionäre hervorbringt und Bitcoin Hyper das auch kann

Abseits des Marktlärms steht Bitcoin Hyper (HYPER) kurz davor, eine neue Ära für Bitcoin einzuläuten, weshalb er wie Zcash (ZEC) frühe Anleger zu Millionären machen kann. Währenddessen zeigt der Crypto Fear & Greed Index eine extreme Angst, aber diejenigen, welche der Herde folgen, werden schlussendlich Verluste erleiden.

Stattdessen nutzen intelligente Investoren die günstigeren Einstiegspreise bei Bitcoin mit dem Durchschnittskosteneffekt. Was gut für BTC ist, gilt bestimmt auch für Bitcoin Hyper mit seiner bahnbrechenden SVM-Layer-2, welche blitzschnelle Transaktionen auf der Bitcoin-Basischain ermöglicht.

Bitcoin hat im Vergleich zu seinem Allzeithoch von rund 126.000 USD mittlerweile schon 33,05 % verloren. Somit befindet er sich im Bereich eines Bärenmarktes. Trotz des Blutes in den Straßen gibt es dennoch viele positive Anzeichen für eine Erholungsphase. Dies sind weniger die hohen Investitionen von den Institutionen wie Strategy von Michael Saylor.

Stattdessen wird sich wieder verstärkt auf seine On-Chain-Nützlichkeit konzentriert, wofür Bitcoin Hyper ins Leben gerufen wurde. Trotzdem ist es noch zu früh, um schon mit Sicherheit von einer Bodenbildung für BTC zu sprechen. Denn seit dem Flashcrash am 10. Oktober, welcher fast 20 Mrd. USD liquidiert hatte, sind die Bullen vorsichtig geworden.

Mit 1 USD in ZEC vor einem Jahr wäre man heute Millionär: Nun nicht Bitcoin Hyper verpassen

Obwohl Bitcoin bereits seit einigen Wochen seine Verluste fortsetzt, konnte sich der Privacy-Coin Zcash in der Zwischenzeit deutlich besser entwickeln. So hat dieser über den vergangenen Monat ein Plus von mehr als 140 % verzeichnet. Aber auch sein Mindshare hat sich zuletzt um 193 % erhöht, weil jetzt viele Kryptoinvestoren das sich positiv entwickelnde Asset ins Visier genommen haben.

So konnte ZEC seit Anfang Oktober sogar um rund 1.450 % steigen. Somit hätte man mit einem Investment in Zcash schnell Millionär werden können. Indessen könnte Bitcoin Hyper eine ähnliche Wirkung auf das Portfolio haben.

Das erhöhte Interesse ist auch auf einige technische Optimierungen der Blockchain von Zcash zurückzuführen, welche mit anderen marktbewegenden Entwicklungen zusammenfiel. So hat etwa die neue DAT der Winklevoss-Zwillinge mit dem Namen Cypherpunk Technologie am 12. November bekannt gegeben, dass es ZEC in die Reserve aufnehmen wird.

Darüber hinaus hat der Optimismus angesichts eines Futures auf Binance für ZEC/USDC mit einem Hebel von 75x zugenommen, welcher zu dem institutionellen Interesse hinzukommt. Jedoch konnte der ZEC-Kurs schon vorher erhebliche Anstiege verzeichnen.

All dies spricht für seine Vorteile als Privacy-Coin, welcher im Gegensatz zu vielen anderen eine optionale Transparenz ermöglicht. Dabei basiert die Blockchain auf dem Bitcoin-Code, hat diesen jedoch um Zero-Knowledge-Proofs erweitert, um auf diese Weise sensible Daten zu schützen.

Die Stimmung gegenüber den Privacy-Coins wie Monero und Zcash wurde durch die Reiseregeln verschlechtert, die von der Financial Action Task Force eingeführt wurden. Denn deshalb haben die Institutionen Abstand von ihnen genommen, um keine regulatorischen Probleme zu bekommen. Mittlerweile scheint sich durch die Trump-Regierung jedoch die Stimmung gewandelt zu haben.

Letzte Chance für niedrigen Vorverkaufspreis für Geschwindigkeitsrevolution von Bitcoin Hyper

Da das Angebot der über den Vorverkauf verfügbaren HYPER-Coins langsam zur Neige geht, hat das FOMO der Anleger noch einmal zugenommen. So haben allein über die vergangenen 24 Stunden weitere 370 Personen in Bitcoin Hyper investiert. Damit steht der Vorverkauf mittlerweile schon bei mehr als 28,3 Mio. USD, wobei ein Coin gerade für 0,013315 USD angeboten wird.

Fortan sind nur noch weniger als 2 Tag nach, bevor eine weitere Preiserhöhung durchgeführt wird, womit die Dringlichkeit sogar noch einmal zunimmt. Deshalb könnte es sich nun auch um die letzte Gelegenheit für den aktuellen Preis handeln, da bereits ein Wal die nächste Preismarke einleiten kann.

Angesichts der hohen Finanzierungssumme kann man sich auch gewiss sein, dass bereits ausreichend Mittel für die Entwicklungen eingeworben wurden. Somit können die Pläne des Teams eingehalten werden, für die Entwickler ein Ökosystem bereitzustellen, das sich durch "Geschwindigkeit und Sicherheit, Kombinierbarkeit und Glaubwürdigkeit" einsetzt.

Zudem wurde bekannt gegeben, dass es bereits frühes Interesse von "Teams gesehen hat, die an DeFi-Primitiven, Datenprotokollen und Wallet-Tools arbeiten und innerhalb einer Bitcoin-basierten Umgebung entwickeln möchten, aber die Leistungsfähigkeit der parallelen Ausführung benötigen".

All dies zeigt, dass sich das Projekt hervorragend entwickelt und es schon große Fortschritte gemacht hat. Zudem ist es inzwischen bereit, die ersten Entwicklerteams für das Ökosystem anzunehmen.

Mithilfe von Bitcoin Hyper soll BTC seine ursprüngliche Mission als digitales Bargeld noch besser erfüllen. Somit soll ein Paradigmenwechsel eingeleitet werden, welcher nicht nur für Bitcoin-Investments aufgrund der Eigenschaft als Wertspeicher, sondern ebenso als funktionales Asset sorgt.

Denn auf diese Weise wird die Sicherheitsschicht von Bitcoin um eine auf SVM aufbauende Anwendungsschicht erweitert. Dafür können die Nutzer BTC mit der kanonischen Brücke von Bitcoin Hyper sperren, um im Austausch eine umhüllte BTC-Version zu erhalten. Diese lässt sich dann für die Interaktionen auf der Anwendungsschicht nutzen, wobei die Abwicklung über Bitcoin geschieht.

Mit der zunehmenden Adoption der Layer-2 steigt auch die Nachfrage nach dem HYPER-Coin, welcher in der dualen Tokenökonomie für die Gebühren benötigt wird, womit er zusammen mit Bitcoin in einem sich selbst verstärkenden Kreislauf skalieren kann.

So erhalten Sie die HYPER-Coins zum aktuellen Preis

HYPER kann vor der ersten Listung auf der offiziellen Website von Bitcoin Hyper gekauft werden. Diese akzeptiert dafür SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und Bankkarten. Für eine optimale Erfahrung während Presales sorgt die Best Wallet, die zu den besten digitalen Geldbörsen zählt. In dieser ist HYPER unter Upcoming Tokens zu finden, was Kauf, Überwachung und Beanspruchung erleichtert.

Die Best Wallet kann im Google Play und Apple App Store gefunden werden.

Folgen Sie dem Projekt auch auf Telegram und X, wo Sie regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten werden.

