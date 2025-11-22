Osnabrück (ots) -Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat die Koalitionsspitzen zu einer schnellen Einigung auf eine Rücknahme des sogenannten Verbrennerverbotes in der EU gemahnt. "Wir können uns das nicht leisten, auf dem Verbrenner-Aus 2035 zu beharren und dabei vielleicht unsere wirtschaftliche Basis zu verlieren", sagte Schnieder im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Das Verbrenner-Verbot ist deshalb der falsche Weg. Auch in der Verbrennertechnologie steckt Potenzial für Weiterentwicklung."Und der Minister mahnte zur Eile: "Die Europäer warten auf eine Positionierung Deutschlands. Ich glaube, dass die Mehrheit uns folgen wird, wenn wir mehr Flexibilität zeigen", so seine Einschätzung in dem Interview. "Das Schlechteste wäre es, wenn wir uns enthalten. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, mit der SPD zu einer gemeinsamen Position zu kommen, und sollten uns rasch einigen!"Zwar fahre "der Zug mit voller Kraft Richtung E-Mobilität", aber in den USA und auch in China würden nicht ausschließlich E-Autos fahren. "Der Verbrenner wird überall in der Welt noch eine Zukunft haben", so der Minister. "Wir sind das Land, das die Technologie hat, die ganz vorne mit dabei ist, und wir würden uns aller Kompetenzen beschneiden, wenn wir Diesel und Benziner verbieten. Wir müssen technologieoffen sein."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6163995