Wer als Berufstätiger bis 28. November die Weichen richtig stellt, kann die Steuerlast für das letzte Monatsgehalt 2025 noch senken. Welchen Spielräume Sie jetzt für "mehr Netto vom Brutto" nutzen können Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung stellen In vielen Fällen ist ein Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung beim Finanzamt sinnvoll. Ein Freibetrag auf der elektronischen Lohnsteuerkarte lässt sich noch sich bis zum Stichtag 28. November (Freitag) für Werbungskosten ...

