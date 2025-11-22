Gold oder Krypto? Die Diskussion um Deutschlands Währungsreserven ist neu entfacht. Trotz Rekordständen beim Goldpreis und anhaltender Krypto-Debatte bleibt das Edelmetall für die meisten Experten alternativlos Die Bundesbank hält rund 3.350 Tonnen Gold - aktuell mit einem Marktwert von deutlich über 270 Milliarden Euro. Forderungen, Teile davon zu verkaufen, lehnt die große Mehrheit der Ökonomen ab. Gold gilt als langfristige Sicherheitsrücklage ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.