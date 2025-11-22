Über Monate kannten Aktien von Unternehmen mit direktem oder indirektem KI-Bezug nur eine Richtung - nach oben. Im Mittelpunkt der KI-Rally steht weiterhin Nvidia und trotz starker Zahlen am Mittwoch schichten Anleger in andere Sektoren um. Wer jetzt auf die richtigen Titel setzt, kann satte Gewinne mit der Jahresendrally einstreichen.Die Börsen erleben derzeit eine spannende Phase: Während viele KI-Aktien nach ihrem rasanten Höhenflug erste Schwächezeichen zeigen, beginnt gleichzeitig die statistisch ...

