Köln (ots) -30 Jahre. 30 Stunden. Mit einem höchst emotionalen Finale und einer spektakulären Spendensumme ist der 30. RTL-Spendenmarathon mit Wolfram Kons zu Ende gegangen. Bei der Jubiläumsausgabe von Deutschlands längster Charity-Sendung wurden insgesamt 23.077.166 Millionen Euro für die ausgewählten Kinderhilfsprojekte der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." gesammelt. Damit sind seit dem ersten RTL-Spendenmarathon 1996 insgesamt 329 Millionen Euro für bedürftige Kinder gesammelt worden."30 Jahre RTL-Spendenmarathon, das ist so viel mehr als nur eine Zahl. Es ist das sichtbare Zeichen gelebter Verantwortung, Solidarität und für ein gemeinsames Ziel: Kindern zu helfen, wo Hilfe am dringendsten gebraucht wird. In den letzten 30 Stunden haben Zuschauerinnen und Zuschauer, Prominente und unsere Partner einmal mehr gezeigt, was wir gemeinsam bewegen können. Dass dabei die sagenhafte Spendensumme von 23.077.166 Millionen Euro zusammengekommen ist, berührt uns alle sehr und macht uns gleichzeitig bewusst: Jede einzelne Spende ist für uns nicht nur ein Vertrauensbeweis, sondern ein klarer Auftrag. Wir werden diese Mittel gezielt, verantwortungsvoll und transparent einsetzen! Mein tiefer Dank gilt allen, die auch dieses besondere Jubiläum mit ihrem großen Engagement und ganz viel Herz möglich gemacht haben", Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland & Vorstandsvorsitzender der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V."Die diesjährigen Spenden fließen in sorgfältig ausgewählte Projekte der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." u.a. in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Schutz vor Gewalt und der Bekämpfung von Kinderarmut."Was wir in diesen 30 Stunden erlebt haben, berührt mich jedes Jahr aufs Neue und in diesem Jubiläumsjahr ganz besonders", so Wolfram Kons, der zum 30. Mal Gastgeber des RTL-Spendenmarathon war. "Unser Spendenergebnis macht mich einfach nur glücklich, dankbar und demütig. Allen, die gespendet, mitgefiebert oder sich in allen unseren Aktionen engagiert haben, möchte ich von ganzem Herzen danken. Jeder von ihnen gibt Kindern eine Stimme und eine Perspektive. Nach dem 30. RTL-Spendenmarathon ist für uns deshalb nicht Schluss, im Gegenteil: Wir werden auch in den kommenden Jahren alles daransetzen, möglichst viel zu bewegen und noch mehr Kindern die Chance auf ein besseres Leben zu geben."Vom härtesten zum erfolgreichsten KindergeburtstagJoey Kelly hat zum 30. RTL-Spendenmarathon mit der "24h-Geburtstags-Challenge" die wahrscheinlich härteste Kindergeburtstagsparty für Erwachsene gefeiert. 20 Firmenteams kämpften sich durch einen gnadenlosen Fun-Parcours aus Sackhüpfen, Eierlaufen, Bobbycar, Topfschlagen, Becherstapeln, Hüpfburg und Bällebad. Die Bilanz dieser XXL-Gaudi für den guten Zweck: Ein neuer Weltrekord und eine sensationelle Spendensumme von mehr als 1,8 Millionen Euro.Erfolgreiche Streaming-PremiereVolle Charity-Power rund um die Uhr gab es erstmals auch digital: Entertainer Jens "Knossi" Knossalla streamte 24-Stunden live und auch beim Minecraft-Creator-Event "Pixel für Kinder" und Europas größtes SimRacing-Charity-Event wurde ohne Pause durchgestreamt. Die Bilanz dieser digitalen Marathon-Aktionen: Emotionen, Community-Power und starke 188.276,29 Euro für den RTL-Spendenmarathon.