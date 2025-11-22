Dieser Traditionskonzern beherbergt zwei unterschiedliche Geschäfte unter seinem Dach. Das sorgt für einen stattlichen Discount. Einer der einfachsten Parameter für die Bewertung von Aktien ist der Buchwert, also das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital. Liegt das über dem Börsenwert, könnte Substanz im Verborgenen liegen. Der Blick auf diese Kennzahl bei Drägerwerk offenbart, dass auch dort mehr zu finden sein könnte, als im Kurs zum Ausdruck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...