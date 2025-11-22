© Foto: DroneShield

Nachdem Vorstände von DroneShield kurz vor Korrektur einer wichtigen Unternehmensnachricht alle eigenen Aktien abgestoßen hatten, stürzte der DroneShield Kurs der ins Bodenlose. Die wO Community findet klare Worte.Das australische Unternehmen DroneShield, welches Hard- und Softwarelösungen zur Dronenabwehr anbietet, war in dieser Woche das heißeste Thema im wallstreetONLINE Forum. Der Grund sind die kürzlichen Insiderverkäufe bei DroneShield. Mehrere Top-Manager - darunter der CEO und der Chairman - verkauften in kurzer Zeit Aktien im Wert von rund 70 Mio. Australischer Dollar. Der Zeitpunkt war hochverdächtig, denn die Verkäufe fanden zwischen dem 06. November und 12. November statt, wobei …