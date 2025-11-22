Diese Woche zeigte eindrucksvoll, wie ambivalent das Thema Künstliche Intelligenz derzeit am Kapitalmarkt gesehen wird: Nvidia legte starke Quartalszahlen vor, übertraf alle Erwartungen - und doch geriet die Aktie unter Druck. Tech-Investor Peter Thiel nutzte das Momentum zum Ausstieg, was Fragen aufwirft. Gleichzeitig warnt die Bank of England vor überhitzten KI-Bewertungen, und auch die EZB sieht im neuen Hype erhebliche systemische Risiken. Bei ...

