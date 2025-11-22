Das nordamerikanische Schnelllade-Joint-Venture Ionna von BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Stellantis und Toyota kündigt eine Investition von mehr als 250 Millionen US-Dollar für Ladeinfrastruktur in Kalifornien über die nächsten drei Jahre an. Insgesamt weist Ionna eigenen Angaben zufolge derzeit landesweit rund 4.000 vertraglich gesicherte Ladepunkte auf, von denen mehr als 1.100 sich im Bau oder kurz vor der Realisierung ...

