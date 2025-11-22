Montag, 24. November
Earnings: Agilent Technologies, Zoom, Symbotic
TD Cowen Adipositas- und Stoffwechsel-Summit (MBX Biosciences, Aardvark Therapeutics)
Canadian National Railway CFO spricht auf Desjardins-Konferenz
MSCI-Indexüberarbeitung: Neue Aufnahmen in den MSCI World Index - CoreWeave, Nebius Group, Insmed
Die Bernecker Redaktion besucht bis Mittwoch das Eigenkapitalforum in Frankfurt
Dienstag, 25. November
Earnings: Alibaba, Analog Devices, Dell, Best Buy, Autodesk, Workday, Zscaler, HP, Dick's Sporting Goods, Smucker, NIO
Optionsmarkt erwartet zweistellige Bewegungen bei Kohl's und Abercrombie & Fitch
Michael Burry kündigt Veröffentlichung an (mögliche KI- oder Accounting-Warnungen für Nvidia, Oracle, Meta, Palantir)
Best Buy Earnings-Call, wichtig für Zulieferer: Netgear, Turtle Beach, Sonos
Veröffentlichung der verspäteten US Retail-Sales für September
Dell Earnings-Call am Abend, Optionsmarkt erwartet ~10 % Bewegung; Intel im Fokus
Mittwoch, 26. November
Earnings: Deere, Li Auto
Starbucks und Costa Coffee auf dem European Coffee Symposium in Berlin
Adobe veröffentlicht Holiday-Sales-Daten vor Black Friday
Veröffentlichung der Durable Goods Orders
Fed Beige Book am Nachmittag
Donnerstag, 27. November
US-Börsen geschlossen wegen Thanksgiving
Daimler Truck präsentiert beim Jefferies Paris Industrials Day
Freitag, 28. November
Fokus auf OPEC-plus vor dem Treffen am 30. November zur Neuausrichtung der Förderquoten
US-Märkte schließen früh um 13 Uhr
Salesforce veröffentlicht abends die ersten Black-Friday-Umsatzzahlen
