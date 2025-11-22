Montag, 24. NovemberEarnings: Agilent Technologies, Zoom, SymboticTD Cowen Adipositas- und Stoffwechsel-Summit (MBX Biosciences, Aardvark Therapeutics)Canadian National Railway CFO spricht auf Desjardins-KonferenzMSCI-Indexüberarbeitung: Neue Aufnahmen in den MSCI World Index - CoreWeave, Nebius Group, InsmedDie Bernecker Redaktion besucht bis Mittwoch das Eigenkapitalforum in FrankfurtDienstag, 25. NovemberEarnings: Alibaba, Analog Devices, Dell, Best Buy, Autodesk, Workday, Zscaler, HP, Dick's Sporting Goods, Smucker, NIOOptionsmarkt erwartet zweistellige Bewegungen bei Kohl's und Abercrombie & FitchMichael Burry kündigt Veröffentlichung an (mögliche KI- oder Accounting-Warnungen für Nvidia, Oracle, Meta, Palantir)Best Buy Earnings-Call, wichtig für Zulieferer: Netgear, Turtle Beach, SonosVeröffentlichung der verspäteten US Retail-Sales für SeptemberDell Earnings-Call am Abend, Optionsmarkt erwartet ~10 % Bewegung; Intel im FokusMittwoch, 26. NovemberEarnings: Deere, Li AutoStarbucks und Costa Coffee auf dem European Coffee Symposium in BerlinAdobe veröffentlicht Holiday-Sales-Daten vor Black FridayVeröffentlichung der Durable Goods OrdersFed Beige Book am NachmittagDonnerstag, 27. NovemberUS-Börsen geschlossen wegen ThanksgivingDaimler Truck präsentiert beim Jefferies Paris Industrials DayFreitag, 28. NovemberFokus auf OPEC-plus vor dem Treffen am 30. November zur Neuausrichtung der FörderquotenUS-Märkte schließen früh um 13 UhrSalesforce veröffentlicht abends die ersten Black-Friday-Umsatzzahlen