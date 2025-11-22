© Foto: Dall-E2026 könnte zum Rekordjahr für die Börsen werden. KI-Investitionen, Milliardenprogramme und stabilere Politik treiben die Märkte. Doch ein globaler Faktor entscheidet, ob die Rallye wirklich kommt.Die DZ Bank verweist auf zweistellige Gewinnerwartungen in den großen Blue-Chip-Indizes, robuste fundamentale Vorgaben und eine zunehmend expansive Fiskalpolitik, die Deutschland und Europa sichtbar stütze. Höhere Verteidigungsausgaben und umfangreiche Infrastrukturprogramme seien laut DZ Bank keine temporären Maßnahmen, sondern Ausdruck einer strukturellen Neuausrichtung der Finanzpolitik. Analystin Birgit Henseler hält die aktuellen Bewertungsniveaus trotz ihres Anstiegs für vertretbar. Sie …Den vollständigen Artikel lesen
