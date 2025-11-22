Wochenrückblick - Negative Woche für im DAX und die großen US-Indizes



Werbung







Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Die Aktienmärkte verzeichneten in dieser Woche deutliche Verluste. Auslöser dafür könnten Sorgen um die Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz sowie die sinkende Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember sein. EZB-Präsidentin Lagarde fordert den Abbau von Hürden im europäischen Binnenmarkt, um die Belastungen durch US-Zölle auszugleichen. Unternehmensnachrichten kamen unter anderem von Boeing, Alphabet und Nvidia.



Globaler Aktienmarkt - die Unsicherheit ist zurück



Der DAX notierte am Freitagnachmittag etwa 2 Prozent unter seinem Vorwochenschlusskurs. Die großen US-Indizes S&P 500, Dow Jones Industrial Average und Nasdaq-100 Index schlossen am Donnerstag jeweils rund 3 Prozent unter ihrem Vorwochenschlusskurs.

























Was ist auf politischer Ebene passiert?



EZB-Präsidentin Christine Lagarde fordert angesichts des angespannten Welthandels den Abbau von Hürden im europäischen Binnenmarkt. Damit könne Europa locker die Belastungen durch die höheren US-Zölle kompensieren. Zudem berichtet die Zeitschrift "Handelsblatt", dass die Bundesregierung einen Industriestrompreis einführen möchte, um 91 energieintensive Sektoren und Teilsektoren zu entlasten und so die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.







Was war auf konjunktureller Ebene wichtig?



Wie S&P Global am Freitag mitteilte, verlor die deutsche Wirtschaft im November überraschend stark an Schwung. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft, der sowohl die Industrie als auch die Dienstleistungsbranche umfasst, sank um 1,8 Punkte auf 52,1 Punkte. In Japan hat das Kabinett der neuen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi am Freitag ein Konjunkturpaket in Höhe von 21,3 Billionen Yen (135,40 Milliarden Dollar) beschlossen. Es ist die erste große Initiative der neuen Regierung, die eine expansive Finanzpolitik angekündigt hat.







Was waren wichtige Unternehmensnachrichten?



Zum Auftakt der Dubai Air Show hat Emirates angekündigt, weitere 65 Maschinen des Typs Boeing 777-9 zu bestellen. Der Gesamtwert des Geschäfts mit Boeing und GE Engines beläuft sich nach Angaben von Emirates auf rund 38 Milliarden US-Dollar (etwa 32,8 Milliarden Euro).



Google hat am Montag neue KI-gestützte Funktionen für die Reisebuchung und -planung in seiner Suchmaschine vorgestellt. Die Ankündigung sorgte an der Börse für deutliche Kursverluste bei Reiseaktien: So büßten die Aktien von Booking Holdings über 4 Prozent ein, während die Expedia-Aktie am Montag sogar um mehr als 7 Prozent nachgab.



Die anhaltend hohe Nachfrage nach modernen Hochleistungsprozessoren für künstliche Intelligenz hat Nvidia erneut ein überraschend starkes Quartal beschert. Der weltweit größte Chiphersteller meldete am Mittwoch für das dritte Geschäftsquartal 2025 einen Umsatzanstieg um etwa 62 Prozent auf rund 57 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch der Nettogewinn stieg deutlich und erreichte rund 31,9 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,30 US-Dollar pro Aktie. Zwar fiel die erste Reaktion an den Märkten positiv aus, doch gaben die Nvidia-Aktie sowie viele andere Werte aus dem KI- und Technologiesektor ihre Gewinne am Donnerstag wieder ab.



















Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









