Kostensenkungen zeigen Wirkung. Kommendes Jahr soll die Ertragswende gelingen. Anleger zögern - noch.. Sie sorgen für Stabilität und Langlebigkeit von Autoreifen, stecken in Brücken, Stromtrassen, Schiffsseilen und Schläuchen zur Öl- und Gasförderung: Drähte und Kabel des belgischen Industriekonzerns Bekaert. Krise in den letzten Jahren In den zurückliegenden zwei Jahren bekam der Konzern die Krise bei zahlreichen Autobauern und die schwache Konjunktur ...

