Wie stellt man eine ganze Konzern-Flotte mit 80 Tochterunternehmen Stück für Stück auf Elektromobilität um? Michael Müller aus dem Projektmanagement E-Mobility arbeitet genau daran. Bei Würth Shared Services beginnt die E-Mobilität im Kopf, wie Müllers Vortrag bei unserer Online-Konferenz zeigt. Michael Müller, Projektmanager E-Mobility bei Würth Shared Services, gibt in seinem Vortrag Einblicke in die Elektrifizierung des konzernweiten Fuhrparks ...

