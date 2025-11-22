Wie stellt man eine ganze Konzern-Flotte mit 80 Tochterunternehmen Stück für Stück auf Elektromobilität um? Michael Müller aus dem Projektmanagement E-Mobility arbeitet genau daran. Bei Würth Shared Services beginnt die E-Mobilität im Kopf, wie Müllers Vortrag bei unserer Online-Konferenz zeigt. Michael Müller, Projektmanager E-Mobility bei Würth Shared Services, gibt in seinem Vortrag Einblicke in die Elektrifizierung des konzernweiten Fuhrparks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
