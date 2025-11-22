© Foto: adobe.stock.com

Nach dem abrupten Ende der Erholung scheint Silber auf einen weiteren Abverkauf zuzusteuern. Die Rallye ist angezählt. Droht ihr das Ende? Die Warnzeichen für den Silberpreis mehren sich, aber…Silber bricht Erholung dramatisch ab Noch zur Wochenmitte sah es nach einem spektakulären Comeback von Silber aus. Der Silberpreis kämpfte sich zurück über die 52 US-Dollar. Die Tür in Richtung der Rekordhochs öffnete sich für das Edelmetall. Ein ganz ähnliches Bild bot sich bei Gold. Zur Wochenmitte kippten jedoch Stimmung und Preise. Silber geriet unter Druck. Die Erholung nahm ein jähes Ende. Verkaufsdruck kam auf. Die eminent wichtige Marke von 50 US-Dollar wankte bedenklich, konnte aber im …