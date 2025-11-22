Es klingt wie ein schlechter Scherz, ist aber bitterer Ernst. Ausgerechnet die weltbesten Kryptografen können ihre eigenen Wahlergebnisse nicht lesen. Ein menschlicher Fehler sorgt jetzt für viel Arbeit. Die International Association for Cryptologic Research (IACR) musste ihre diesjährige Vorstandswahl für ungültig erklären. Das Wahlergebnis existiert zwar, liegt aber in einer mathematisch derart sicheren Form vor, dass niemand auf der Welt es mehr ...

