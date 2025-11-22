Ein europäisches Land profitiert aktuell gleich doppelt: von einer boomenden Wirtschaft und außergewöhnlich niedrigen Energiekosten. Ein bestimmter ETF, der genau in diesem Umfeld investiert ist, zeigt derzeit eine beeindruckende Dynamik - und vieles spricht dafür, dass sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Pro Jahr verzeichnet Spanien bis zu 330 Sonnentage. Diese außergewöhnlich hohe Zahl macht das Land zu einem begehrten Reiseziel. Für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE