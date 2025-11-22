Ein europäisches Land profitiert aktuell gleich doppelt: von einer boomenden Wirtschaft und außergewöhnlich niedrigen Energiekosten. Ein bestimmter ETF, der genau in diesem Umfeld investiert ist, zeigt derzeit eine beeindruckende Dynamik - und vieles spricht dafür, dass sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Pro Jahr verzeichnet Spanien bis zu 330 Sonnentage. Diese außergewöhnlich hohe Zahl macht das Land zu einem begehrten Reiseziel. Für das ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.