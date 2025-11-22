© Foto: Dall-E

Bitcoin rückt seinem Emissionsende immer näher und verstärkt damit die Erwartung, dass die zunehmende Verknappung einen endlosen Aufschwung auslösen könnte.Die weltweit größte Kryptowährung hat in dieser Woche einen Meilenstein erreicht, denn 95 Prozent der maximalen Bitcoin-Menge sind nun im Umlauf. Der Moment trat ein, als der Mining-Pool Antpool Block 923.999 fand - und damit den 19.950.000. Bitcoin erzeugte. Die Obergrenze liegt bekanntlich bei 21 Millionen BTC, wobei die tatsächliche Menge durch Rundungs- und Protokollbesonderheiten minimal darunter liegt. Ein Meilenstein mit Signalwirkung Tausende Full Nodes auf der ganzen Welt erzwingen die hart kodierte Angebotsgrenze. Obwohl es in …