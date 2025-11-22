Beim Autobauer mehren sich die positiven Meldungen. Neue Modelle, neues Aktienrückkaufprogramm. Technische Hürden sind genommen. Mit dem Call können Anleger richtig Gas geben. Die Aktie von Mercedes-Benz gibt seit Mitte Oktober kräftig Gas und steuert nun das Jahreshoch von 63 Euro an. Impulse kamen unter anderem von den Quartalszahlen. Zwar gaben Umsatz und Ebit gegenüber dem Vorjahreszeitraum nach. Marktteilnehmer hatten jedoch im Vorfeld mit deutlicheren ...

