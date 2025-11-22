© Foto: Sascha Steinach - dpa-Zentralbild

Nicht Nvidia, sondern ausgerechnet die Aktie des Tabakunternehmens Altria gewann innerhalb von 63 Jahren mehr als 215.000 Prozent hinzu. Dabei galt das Geschäftsmodell der Tabakindustrie schon lange als überholt.Die Zahlen sind kaum zu glauben: Hätte man 1970 1 US-Dollar in Altria investiert, wären daraus heute 2.151,96 US-Dollar geworden. Denn damals kostete eine Aktie nur 0,027 US-Dollar. Der Montagsschluss an der NYSE lag dagegen bei 58,13 US-Dollar. Eine ähnliche Langfristbilanz kann weltweit kaum ein anderes Unternehmen vorweisen. Dabei schrumpft der Zigarettenmarkt seit Jahrzehnten. Mitte der 1960er-Jahre rauchten in den USA noch rund 43 Prozent der Erwachsenen, heute sind es weniger …