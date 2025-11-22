Bitcoin-ETFs erreichen Rekordnachfrage trotz heftigem Marktcrash

Der Kryptomarkt befindet sich zwar in einer Phase extremer Volatilität, doch ein zentraler Indikator zeigt ein überraschend starkes Bild: Die Nachfrage nach US-Spot-Bitcoin-ETFs ist so hoch wie noch nie. Am Tag des stärksten Kursrückgangs seit April verzeichneten die Fonds historische Rekordvolumina - ein Signal, das die Bärenmarkt-These ins Wanken bringt.

Rekordvolumen: Institutionelle Anleger kaufen trotz Kursrutsch

Während Bitcoin innerhalb weniger Wochen über 35 % verlor und kurzfristig sogar auf 80.000 US-Dollar fiel, meldeten die Spot-ETFs neue Spitzenwerte. Seit ihrer Zulassung im Januar 2024 gelten sie als wesentlicher Preistreiber, und trotz massiver Unsicherheit blieb die Nachfrage ungebrochen.

Bloomberg-Analyst Eric Balchunas bestätigt ein Handelsvolumen von 11,5 Milliarden US-Dollar - der höchste Wert seit dem Start der Produkte. Besonders herausragend: Allein 8 Milliarden US-Dollar entfielen auf den iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock. Entscheidend sind jedoch die Nettozuflüsse: Laut Coinglass flossen 238 Millionen US-Dollar in die ETFs, obwohl der Markt einbrach. Große Anleger scheinen also eher Chancen als Risiken zu sehen.

Dieser Trend stellt infrage, ob tatsächlich ein neuer Bärenmarkt begonnen hat. Vielmehr deuten die ETF-Zuflüsse darauf hin, dass institutionelle Investoren weiterhin langfristig auf Bitcoin setzen und die jüngste Korrektur als günstigen Einstieg nutzen.

Makroimpulse und Zyklus: Warum der aktuelle Markt anders tickt

Zahlreiche Chartanalysten sprechen vom Beginn eines klassischen Vierjahres-Abwärtszyklus. Doch mehrere fundamentale Faktoren widersprechen dieser Interpretation. Die US-Notenbank steuert auf weitere Zinssenkungen zu, das Quantitative Tightening läuft aus, und ein neues QE-Programm könnte 2026 beginnen - alles historisch äußerst günstige Bedingungen für Bitcoin.

Zudem fehlte bislang der typische parabolische Hype-Anstieg, der in früheren Zyklen stets einem deutlichen Preissturz vorausging. Stattdessen steig die Kryptowährung in den vergangenen Monaten überwiegend solide und stetig, getragen vor allem durch institutionelles Kapital. Dass viele ETF-Investoren bei Kursen um 80.000 US-Dollar eingestiegen sind, deutet darauf hin, dass große Marktteilnehmer die aktuellen Preise als attraktive Kaufzone betrachten.

