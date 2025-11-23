Krypto-Crash? Krypto-Experte enthüllt 3 Mega-Chance vor Explosionen!

Während manche Kritiker wieder einmal das Ende des Krypto-Marktes ausrufen, zeigen die Rotation und die teilweise starken Zuflüsse von einigen Coins, dass der lang ersehnte Bode schon deutlich näher sein könnte, als verängstigte Investoren meinen. Profianleger nutzen hingegen solche Gelegenheiten, um sich günstiger mit Kryptowährungen einzudecken. Drei besondere Chancen hat ein Krypto-Experte von Bitwise nun ausfindig gemacht, welche die Erholungsrally dominieren sollen. Erfahren Sie daher rechtzeitig alle Details, um sie nicht zu verpassen und davon zu profitieren!

Uniswap (UNI) bietet eine der eindeutigsten Chancen

Matt Hougan, der CIO von Bitwise hat kürzlich darauf verwiesen, dass Investoren Alpha durch bedeutende Nachrichten erzielen können, welche während des aktuellen Chaos aufgrund des Pullbacks des breiten Krypto-Marktes untergehen. Denn in einem solchen Umfeld sind einige Coins dazu in der Lage, den Wert besser zu speichern, wobei er vor allem Uniswap hervorhebt.

Bisher hat dessen UNI-Coin, der auch der dezentralen Governance dient, nur einen geringen Vorteil für dessen Inhaber gehabt. Inzwischen hat sich dieser Umstand jedoch durch das neu vorgeschlagene Burning-Modell, bei dem 16 % der Handelsgebühren für dauerhafte Vernichtungen des Coins genutzt werden, geändert.

3/ Except now, UNI is considering flipping the "fee switch." If the vote goes through, ~16% of trading fees will be used to burn UNI. I suspect this will push UNI toward being a top 10 token by market cap over time. - Matt Hougan (@Matt_Hougan) November 22, 2025

Aus diesem Grund erwartet der Krypto-Experte sogar, dass es Uniswap wieder unter die Top 10 der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung schaffen kann. Schließlich handelt es sich bei der dezentralen Kryptobörse noch immer um den nach Bewertung drittgrößten Vertreter in dem Sektor sowie die führende ETH-DEX.

Jetzt für UNI bessere Kurse erhalten!

Ethereum (ETH) kann laut Experten überdurchschnittlich profitieren

Eine weitere chancenreiche Kryptowährung sei laut ihm ETH. Dies führt er darauf zurück, dass durch die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Fusaka-Upgrade künftig ein größerer Anteil des Wertes bei der Layer-1 gehalten wird. Zudem soll dies voraussichtlich schon am 3. Dezember geschehen, wobei er damit rechnet, dass ETH die Erholungsphase des Marktes anführen könnte.

Noch würde sich darüber hingegen laut dem Krypto-Experten kaum ausgetauscht werden, sodass es sich immer noch um eine Art Geheimtipp handelt. Neben den anderen damit verbundenen Vorteilen erachtet er vor allem in den Mindestgebühren der Layer-2 für die Aufzeichnungen auf der Layer-1 eine der bedeutendsten Neuerungen für Ethereum.

5/ Among other things, Fusaka introduces a minimum fee for recording data from Layer 2s. @DigitalAssets wrote a great report on this. Together with other important changes, this could 5-10X revenue capture by the blockchain. - Matt Hougan (@Matt_Hougan) November 22, 2025

Schließlich wurden die Skalierungslösungen aufgrund ihres parasitären Verhaltens und der Wertabfuhr von der Ethereum-Layer-1 immer wieder kritisiert, weil sich somit die Gebühreneinnahmen und die Wirtschaftlichkeit der Blockchain verschlechtert hatten. Laut den Analysten von Fidelity Digital Assets könnte sich somit der Umsatz um 5x bis 10x steigern.

Jetzt sicherer in Kryptos investieren!

Ripple (XRP) kann auch für eine verstärkte Wertbindung sorgen

Ebenfalls zu den wichtigsten Kryptowährungen der immer mehr nahenden Erholung des Krypto-Marktes zählt Matt Hougan XRP. Denn künftig könnte ebenfalls für eine verstärkte Wertbindung gesorgt werden, da die XRP-Community über Ideen wie Staking nachdenkt und sich somit die Ökonomie des Coins verändern würde.

Insgesamt erwartet der Krypto-Experte, dass das "Ausmaß der Wertergreifung der digitalen Assets von hier an nur noch aufwärts geht". Die Investoren sollten jedoch nicht auf den Wertzuwachs sehen, als ob dieser statisch wäre, da er es nicht sei.

8/ The connecting thread: The level of value capture in digital assets is up only from here.



I think people look at token value capture as static. It's not. - Matt Hougan (@Matt_Hougan) November 22, 2025

Insbesondere seit der neuen US-Regierung wären die Kryptowährungen nicht mehr so von den zuvor noch gefährlichen Werterhaltungsmöglichkeiten abgeschreckt. Mittlerweile hat sich einiges getan, sodass er damit rechnet, dass sich dieser Effekt im Jahr 2026 immer stärker bemerkbar macht.

Eine ähnliche Entwicklung ist nun auch bei Bitcoin zu beobachten, da bald Bitcoin Hyper für eine von Nutzen getriebene Nachfrage und eine exzellente Skalierbarkeit sorgen kann. Daher dürften die BTC nicht nur aus Spekulationsgründen oder als Wertspeicher, sondern aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten gekauft werden, welche mit ihnen eröffnet werden.

Jetzt datenbasiert in Kryptos investieren!

Bitcoin kann mithilfe von Bitcoin Hyper deutlich mehr Wert binden

Auch wenn Bitcoin den meisten nur als ein Inflationsschutz und passiver Coin bekannt ist, kann dieser durch Bitcoin Hyper für eine stärkere Wertbindung sorgen. Denn mithilfe der SVM als Anwendungs- und Skalierungsschicht werden die Mängel der sichersten Blockchain behoben, da endlich Programmierbarkeit, Geschwindigkeit, Bandbreite und Kosteneffizienz geboten werden.

Zusammen mit der unübertroffenen Sicherheit und der enormen Liquidität im Umfang von rund 1,7 Bio. USD, kann ein neuartiges Ökosystem geschaffen werden, welches den zahlreichen Kryptosektoren ausreichend Platz bietet. Damit kann Bitcoin deutlich aktiver genutzt werden, was die Nachfrage und den Werterhalt noch weiter steigert.

Dabei dürften die Investoren aufgrund der attraktiven Angebote, welche die zahlreichen Entwicklerteams bald offerieren können, die bereits ihr Interesse bekundet haben, ein großes Interesse entwickeln. Dazu gehören etwa die zu den Kursanstiegen hinzukommenden Renditemöglichkeiten wie über die Liquiditäts-Bereitstellung an den dezentralen Börsen.

Bereits kleinste Bruchteile von weniger als 1 % der Bitcoin-Liquidität würden bereits zu einer Vervielfältigung des Wertes des HYPER-Coins führen. Daher ist das rekordverdächtige Interesse an dem Vorverkauf auch nicht verwunderlich, zumal HYPER schon von einigen als die beste Bitcoin-Alternative mit einem Hebeleffekt bezeichnet wird.

Schließlich kann durch das Ökosystem ein sich gegenseitig verstärkender Nachfragekreislauf erschaffen werden, welcher sich auf die beiden Kryptowährungen positiv auswirkt. Während Bitcoin dabei das primäre Asset für die dezentralen Angebote ist, wird HYPER von allen für die Gasgebühren benötigt.

Da immer mehr Wale hinzuströmen, von denen regelmäßig in den Medien berichtet wird, dürfte der Presale schnell sein Finanzierungsziel erreichen. Bisher hat dieser 28,32 Mio. USD eingenommen und bietet den HYPER-Coin noch für die nächsten 21 Stunden für 0,013315 USD an, sofern nicht noch mehr Großinvestoren von dem sich zunehmend verbreitenden Geheimtipp erfahren.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.