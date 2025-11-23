Die "erweiterte Grundstückskürzung" kann erhebliche Steuervorteile bringen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, welche Voraussetzungen für das Steuersparmodell erfüllt sein müssen. Der rechtliche Hintergrund: Für Inhaber von Grundstücksunternehmen ist die "erweiterte Grundstückskürzung" bei der Gewerbesteuer von großer Bedeutung. Dadurch soll eine Gleichbehandlung mit der Vermietung und Verpachtung von Grundbesitz im Privatvermögen erreicht ...

