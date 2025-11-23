Ein Arbeitgeber wollte einen Angestellten feuern, weil dieser im Büro "Call of Duty" gezockt haben soll. Der Anwalt der Gewerkschaft bediente sich eines erstaunlichen Kniffs, um das abzuwenden. [Aus dem Archiv] Dieser Artikel wurde ursprünglich am 27.01.2023 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt. Eine Gewerkschaftsseite hat auf Twitter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n