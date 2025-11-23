Die PORR sieht Holz als wichtige Komponente für nachhaltiges Bauen

Anzeige / Werbung

Der Baustoff Holz erlebt derzeit eine Renaissance und das nicht nur im privaten Wohnbau, sondern zunehmend auch bei großen städtischen Bauprojekten. Die PORR hat bereits einige Gebäude in Holz-Hybridbauweise realisiert.

Vorteile des Baumaterials Holz

Die PORR Group (ISIN: AT0000609607) sieht Holz als "Baustoff der Zukunft" - vielseitig, robust und vor allem klimafreundlich. Die Kombination aus technischer Leistungsfähigkeit und ökologischer Wirkung macht den Werkstoff für die moderne Bauwirtschaft und Auftraggeber zunehmend attraktiv.

Ein entscheidender Vorteil liegt in der CO2-Bindung. Jeder Kubikmeter verbautes Holz speichert etwa eine Tonne CO2 und trägt somit aktiv zur Reduktion des Treibhausgasausstoßes bei. Damit wird Holz zu einem natürlichen Klimaschützer, ganz im Sinne der europäischen Nachhaltigkeitsziele. Zudem handelt es sich um einen nachwachsenden Rohstoff, der im Gegensatz zu Beton oder Stahl nicht unter hohem Energieeinsatz hergestellt werden muss. Seine Recyclingfähigkeit und die Möglichkeit, Baukomponenten später wiederzuverwenden, verbessern seine Umweltbilanz zusätzlich.

Darüber hinaus bietet Holz auch praktische und wirtschaftliche Vorteile. Durch die hohe Vorfertigung von Elementen in der Werkhalle verkürzen sich die Bauzeiten erheblich. Die Montage erfolgt präzise und effizient, wodurch weniger Lärm und Schmutz auf der Baustelle entstehen - ein Pluspunkt gerade bei innerstädtischen Projekten. Gleichzeitig sorgt die natürliche Materialeigenschaft von Holz für ein angenehmes Raumklima, das sowohl im Wohn- als auch im Bürobereich sehr geschätzt wird.

Wiener Wohnviertel in Holz-Hybridbauweise

Wie sich nachhaltiges und zugleich modernes Bauen in der Praxis umsetzen lässt, zeigt die PORR derzeit mit einem ihrer Leuchtturmprojekte: dem LeopoldQuartier in Wien. Das Wohnviertel, gelegen im zweiten Wiener Gemeindebezirk, gilt als das erste Stadtviertel Europas, das vollständig in Holz-Hybridbauweise entsteht. Auf einer Fläche von rund 22.000 m² entwickelt die PORR gemeinsam mit Partnern ein Ensemble aus Wohnhäusern, Bürogebäuden und Gewerbeflächen, bei dem ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen.

Besonders bemerkenswert ist der technische Ansatz: Während Fundament, Keller und Erdgeschoss in konventioneller Bauweise mit Beton errichtet werden, kommen ab dem ersten Obergeschoss großformatige Holz- und Verbundelemente zum Einsatz. Allein im Bürogebäude werden über 2.800 m³ Holz verbaut. Das entspricht einer langfristigen Bindung von mehreren tausend Tonnen CO2. Insgesamt soll das LeopoldQuartier zeigen, wie man Holzbau und moderne Stadtentwicklung sinnvoll verbinden kann - ressourcenschonend, effizient und zukunftsorientiert.

Die PORR betrachtet Holz nicht als nostalgischen Baustoff, sondern als Hightech-Material, das sich hervorragend mit Stahl und Beton kombinieren lässt. In hybriden Strukturen entstehen Gebäude, die den Komfort und die Sicherheit klassischer Bauweisen mit der Nachhaltigkeit eines natürlichen Rohstoffs vereinen. Mit Projekten wie dem LeopoldQuartier wird unterstrichen, dass klimafreundliches Bauen längst Realität ist.

Wie stark dieser Anspruch bereits umgesetzt wird, zeigt das Projekt roots in Hamburg. Die PORR hat dort 2024 das damals größte Holzhybridhochhaus Deutschlands fertiggestellt. Es verfügt über 19 Etagen, hat eine Höhe von ca. 65 m und befindet sich in der Hamburger Hafencity in unmittelbarer Nähe zum Elbufer.

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Link

https://www.porr.at/presse/mitteilungen/detail/bueros-aus-holz-porr-startet-mit-dem-ersten-bauteil-des-leopoldquartiers-in-wien

https://www.porr.at/presse/mitteilungen/detail/leopoldquartier-zeigt-was-im-holzbau-alles-moeglich-ist

https://www.porr.de/projekte/detail/roots-hamburg (mit Video)

