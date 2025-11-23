Die Pharmabranche hat sich in den letzten Wochen im Schatten von Megatrends wie KI oder Quantentechnologie eindrucksvoll zurückgemeldet. Ein neuer Top-Pick aus dem Nasdaq Biotech Index sorgt jetzt für ordentlich Gesprächsstoff - und Übernahmefantasie?Gefallene Zinsen, frische Forschungserfolge und die Rückkehr institutioneller Investoren schaffen ein Umfeld, das Biotech-Aktien wieder kräftig antreibt. Gleichzeitig bleibt der Bedarf an neuen Therapien gegen schwere Erkrankungen wie Krebs oder Alzheimer ...

