© Foto: Stringer - HPIC

Mit einem autonomen Roboter, der seinen Akku selbst tauschen kann, will UBTech Robotics den Fabrikbetrieb umkrempeln. Das Video der ersten Auslieferung wirkt wie aus einem Science-Fiction.Film. Der chinesische Tech-Konzern UBTech Robotics hat seinem humanoiden Roboter Walker S2 das autonome Wechseln seiner eigenen Akkus beigebracht. Damit werden humanoide Maschinen erstmals praktisch rund um die Uhr einsatzfähig. In einem spektakulären Video von der ersten Auslieferung in dieser Woche marschieren humanoide Roboter im Gleichschritt, salutieren und verladen sich selbst in Container - Bilder, die eher an Science-Fiction erinnern als an realen Fabrikalltag. Doch genau dort sollen die Maschinen …