Hochspannung am Kryptomarkt: Nachdem Bitcoin im Oktober bei über 126.000 US-Dollar ein Rekordhoch markiert hatte, folgte im November ein rasanter Rückgang von mehr als 30 Prozent. Der Kurs fiel zeitweise unter 85.000 US-Dollar - auf ein Niveau, das zuletzt im Frühjahr erreicht worden war. Gleichzeitig zeigen sich erste Anzeichen dafür, dass sich das Decline-Momentum zumindest temporär gelegt hat. Hinweise auf einen möglichen Boden Zwei Entwicklungen ...

