Köln (ots) -Musikalischer Glanz am Vorabend des dritten Advents: Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit überträgt der WDR am Samstag, 13. Dezember, um 20:15 Uhr live das traditionelle Adventskonzert der Landesregierung - im Fernsehen und in WDR 3. Als Gastgeber des hochkarätig besetzten Konzerts in der Kirche St. Cornelius in Viersen-Dülken begrüßen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst und WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau.Auf dem Programm in der neugotischen Kirche stehen traditionelle deutsche Weihnachtslieder, internationale Klassiker und festliche Orchesterwerke, aber auch moderne Stücke wie John Rutters transzendentale neue Chormusik.Die Solistinnen des Abends sind Top-Stars der Klassikszene: Sopranistin Jeanine De Bique und Trompeterin Tine Thing Helseth. Unterstützt werden sie von der Nordwestdeutschen Philharmonie aus Herford unter der Leitung von Chefdirigent Jonathan Bloxham sowie von gleich drei Chören: dem WDR Rundfunkchor, den Knaben der Wuppertaler Kurrende und dem Jugendchor von St. Cornelius.Zu Gast ist auch Schauspieler Martin Brambach, der zwischen den Musikstücken weihnachtliche Geschichten vortragen wird. Durch den Abend führt WDR-Moderatorin Susanne Wieseler.Mitwirkende:Jeanine De Bique, SopranTine Thing Helseth, TrompeteGiovanni Solinas, OrgelNordwestdeutsche Philharmonie, Jonathan Bloxham (Leitung)WDR Rundfunkchor, Simon Halsey (Leitung)Wuppertaler Kurrende, Lukas Baumann (Leitung)Jugendchor von St. Cornelius, Giovanni Solinas (Leitung)Martin Brambach, RezitationSusanne Wieseler, ModerationNRW feiert AdventFestliches Konzert aus St. Cornelius in Viersen-DülkenSendetermine:13.12. live im WDR Fernsehen ab 20:15 Uhr13.12. live in WDR 3 ab 20:03 Uhr sowie in der WDR 3 App24.12. Wiederholung im WDR Fernsehen ab 8:45 Uhr