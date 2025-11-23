Das finnische Technologieunternehmen Donut Lab hat DonutOS vorgestellt. Die Softwareplattform soll nichts weniger als "die Konzeption, Entwicklung und Realisierung von Elektrofahrzeugen revolutionieren". Kurz zum Unternehmen selbst: Donut Lab ist inzwischen eine Tochter des Elektro-Motorradherstellers Verge Motorcycles und über diese Verbindung vor allem für seinen "Donut-Motor" bekannt. Dabei handelt es sich um einen Radnabenmotor, der in die Felge ...

