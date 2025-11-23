Baden-Baden (ots) -Sonderausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" für die Kinderhilfsaktion / mehr als 3, 2 Millionen Euro Spenden seit Jahresbeginn / Sendung in der ARD MediathekAndy Borg macht sich stark für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. In der dreistündigen Live-Show "Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg" sammelte er Spenden für die "Herzenssache", die gemeinsame Kinderhilfsaktion des Südwestrundfunks, des Saarländischen Rundfunks und der Sparda-Bank. Die Sendung am Freitagabend (21.11.25) im SWR und SR war der Auftakt der diesjährigen Spendenaktionen in der Vorweihnachtszeit. Seit Jahresbeginn sammelte die "Herzenssache" Spenden in Höhe von mehr als 3,2 Millionen Euro, genau sind es 3.258.895 Euro. Dies bilanzierte Stefanie Schneider, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Herzenssache e.V., zum Finale der Sendung. Die "Herzenssache" feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen. "Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg) abrufbar.Stefanie Schneider: "Gemeinsam schenken wir Perspektiven""Ich bin sehr dankbar für den enormen Zusammenhalt der Menschen im Südwesten und die gemeinsam erreichte Spendensumme", sagt Stefanie Schneider: "Jede Spende zeigt Kindern und Jugendlichen: Sie werden gesehen, gehört und sind nicht allein. Die vielen Spenden fließen in Hilfsprojekte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland, die Kinder und Jugendliche in ihrer Alltagswelt erreichen und auffangen. Gemeinsam schenken wir Perspektiven."Spenden-Hotline bis zum Ende des JahresZuschauer:innen konnten während der Sendung anrufen und spenden. Die Spenden-Hotline 0800 888 15 15 bleibt noch bis Jahresende geschaltet. Die Spendenkonten: Sparda-Bank Südwest, IBAN: DE63 5509 0500 0000 0000 33, BIC: GENODEF1S01 und Sparda-Bank Baden-Württemberg, IBAN: DE59 6009 0800 0000 0000 33, BIC: GENODEF1S02. Infos auch unter www.herzenssache.de"Schlager-Spaß mit Andy Borg" am NikolaustagDie nächste Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" wird am Samstag, 6. Dezember 2025 um 20:15 Uhr im SWR und im MDR ausgestrahlt. Mit dabei sind unter anderem Henk van Daam, Die jungen Zillertaler, Reiner Kirsten, Rosanna Rocci, Sängerin TABI, Truck Stop, Newcomerin Daria Occhini aus der Schweiz sowie Marc Winterhalder & seine Musikanten."Weihnachten mit Andy Borg" an Heiligabend im SWR, MDR und BRAn Heiligabend, 24. Dezember 2025, 20:15 Uhr, wird im SWR, im MDR Fernsehen sowie im BR "Weihnachten mit Andy Borg" zu sehen sein. Gastgeber Andy Borg lädt in seine festlich geschmückte Weinstube ein. Es wird gemeinsam Musik gemacht, es wird heiter und besinnlich an diesem Weihnachtsabend. Musikalische Gäste sind unter anderem Ronja Forcher, Peggy March, Marianna Massadi, Rudy Giovannini, Rosanna Rocci & Luca, Ramon Roselly, das Mißebner Trio und der Erich-Kästner-Kinderchor aus Limburg. Der SWR wiederholt "Weihnachten mit Andy Borg" am Ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2025 um 10:45 Uhr. Zudem ist die Sendung in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg) abrufbar."Das Beste" am ersten Tag des neuen JahresAuch im nächsten Jahr gibt es "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Den Start macht am Neujahrstag, 1. Januar 2026, 20:15 Uhr, im SWR "Schlager-Spaß mit Andy Borg - Das Beste" mit den schönsten Momenten vergangener Folgen.Sendehinweise"Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg": in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg)"Schlager-Spaß mit Andy Borg": Samstag, 6. Dezember 2025, 20:15 Uhr, SWR, MDR und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg)"Weihnachten mit Andy Borg", 24. Dezember 2025, 20:15 Uhr, SWR, MDR, BR undin der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg), Wiederholung: 25. Dezember 2024, 10:45 Uhr, SWR"Schlager-Spaß mit Andy Borg - Das Beste", Mittwoch, 1. Januar 2026, SWR und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg)Informationen und Fotos unter: swr.li/herzenssacheFotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6164306