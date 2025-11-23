© Foto: adobe.stock.com

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im Dezember noch einmal die Leitzinsen senken wird? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Jedwede Veränderung in den Erwartungen schlägt auf den Goldpreis durch. Gold, die US-Notenbank und der Dezember Die Dezember-Sitzungen der US-Notenbank haben es in sich. Das jeweilige Börsenjahr geht zu Ende. Die Blicke richten sich bereits auf das neue Börsenjahr, denn man darf nicht außer Acht lassen, dass es am 10. Dezember nicht nur um die Leitzinsentscheidung als solches gehen wird. Vielmehr veröffentlicht die Fed darüber hinaus aktuelle Projektionen zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen. Und diese Projektionen bergen …