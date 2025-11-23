Halle (ots) -



Die Lockerung der Ausreisebestimmungen für Ukrainer hat in Sachsen-Anhalt zu einem drastischen Anstieg der Flüchtlingszahlen geführt. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle in ihrer Montagausgabe. Nach Angaben des Innenministeriums in Magdeburg reisten seit Ende März 4.842 Ukrainer ins Land ein - das entspricht einem Zuwachs an Kriegsflüchtlingen um über 15 Prozent innerhalb weniger Monate. Insgesamt leben demnach nun 34.774 Flüchtlinge aus der Ukraine im Land. Im Sommer hatte die Ukraine die Ausreisebestimmungen gelockert. Seitdem dürfen Männer unter 23 Jahren legal das Land verlassen. Zuvor hatte die ukrainische Regierung die Ausreise von Männern im Rahmen des Kriegsrechts unter Strafe gestellt.



