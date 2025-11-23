DAX: Weiter Bärisch! - Die aktuelle DAX-Analyse

DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 48 - 2025) - DAX Aktuell

Der Aktienindex DAX hat in den letzten Handelstagen deutlich an Substanz verloren. Es ging zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 23.867 Punkten) bzw. die SMA50 (aktuell bei 23.977 Punkten) bis an die SMA200 (aktuell bei 23.496 Punkten). Hier konnte sich der Index zu Wochenbeginn noch stabilisieren. Die SMA200 wurde am Folgetag aufgegeben, wobei der DAX es am Donnerstag geschafft hat, noch einmal an diese Linie zu laufen. Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX mit dem Docht der Tageskerze diese Linie erreicht hat. Die nachfolgende Schwäche drückte den Index wieder unter das 23,6 - Retracement. Damit hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt und ist bärisch zu interpretieren. Insbesondere die Aufgabe der SMA200 ist als ein bärisches Momentum zu sehen. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie kann gut aus dem Chart herausgelesen werden. Solange der DAX per Tagesschluss unter dieser Linie notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Denkbare übergeordnete Anlaufziele auf der Unterseite wären die 23.890/880 Punkte, die 22.710/690 bzw. die 22.510/485 Punkte.

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX - DAX CFD : DE40cash

geschrieben von Jens Chrzanowski

