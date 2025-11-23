Ein spanischer Dermatologie-Spezialist ist zurück in der Erfolgsspur - und bringt einen besonderen Schutz gegen Handelskonflikte mit. Nach fünf schwierigen Jahren ist die Aktie des spanischen Pharmaunternehmens Almirall im Jahr 2025 eindrucksvoll zurückgekehrt. Seit Jahresbeginn konnte das Papier um mehr als 50 Prozent zulegen und damit sowohl die Erwartungen vieler Analysten als auch die Performance des europäischen Pharmasektors deutlich hinter ...

