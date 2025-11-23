© Foto: Patrick Pleul - dpa

Der Wiesbadener Erneuerbare-Energien-Entwickler ABO Energy hat die Märkte mit einer drastischen Gewinnwarnung auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktie fiel zum Ende der Woche ins Bodenlose. Wie geht es jetzt weiter?Statt eines erwarteten Nettogewinns zwischen 29 und 39 Millionen Euro rechnet das Unternehmen nun für 2025 mit einem Verlust von rund 95 Millionen Euro. Auch die operative Gesamtleistung fällt deutlich kleiner aus: Statt bis zu 580 Millionen Euro sollen es nur etwa 250 Millionen Euro werden. Die Reaktion an der Börse fiel entsprechend heftig aus. Bereits am Mittwoch halbierte sich die Aktie, fiel von 34 Euro auf 15 Euro innerhalb weniger Stunden. Am Freitag krachte es erneut …