Das Startup Sunday Robotics hat mit Memo einen neuen Haushaltsroboter entwickelt. Anstatt im Labor oder per Fernsteuerung wurden die Trainingsdaten mithilfe eines Handschuhs direkt im Alltag gesammelt. Zwei Robotik-Doktoranden der Stanford University haben einen Roboter entwickelt, der alltägliche Aufgaben im Haushalt übernehmen soll. Wie Business Insider berichtet, kann das Gerät namens Memo unter anderem die Spülmaschine einräumen oder Socken falten. ...

