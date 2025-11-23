Die 160 kW starke Sportversion des Renault 5 wird unter dem Label der Premium-Marke Alpine angeboten und ist alles andere als ein Schnäppchen. Der Aufpreis gegenüber einem vergleichbaren R5 beträgt über 10.000 Euro. Unser Fahrbericht hat aber gezeigt, dass der gewisse "Haben Wollen"-Effekt durchaus da ist. Nicht nur das Design der elektrischen Renault-5-Familie ist vom Retro-Charme geprägt. Auch bei der Modellpolitik und der Nomenklatur der verschiedenen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.