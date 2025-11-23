Ein eigenes Bilderbuch für die Kinder erstellen? Was früher eine Reihe von Talenten erfordert hat, kann dank KI heute jeder. Wir verraten euch, worauf ihr bei der Erstellung achten müsst. Weihnachten steht wieder vor der Tür. Während der Einzelhandel ein kaum überschaubares Angebot an Spielwaren bereitstellt, wünschen sich manche Eltern jedoch ein etwas persönlicheres Geschenk. Eine Möglichkeit dafür wäre ein selbst gestaltetes Bilderbuch. Nur hat ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.