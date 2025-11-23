Bad Wimpfen (ots) -Ab Montag, den 24. November 2025, senkt Lidl in Deutschland dauerhaft die Preise für verschiedene Fruchtsäfte sowie einen Fruchtnektar der Eigenmarke "Solevita". Der "Solevita Frischer Orangensaft mit Fruchtfleisch" mit dem Rainforest Alliance-Siegel wird 40 Cent günstiger und ist künftig für 2,59 Euro erhältlich.Mit dieser erneuten Preisanpassung gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter. In Deutschland liegt der Pro-Kopf-Verbrauch von Fruchtsaft und Nektar laut Verband der deutschen Fruchtsaftindustrie e.V. (VdF) aktuell bei etwa 24 Litern pro Jahr, wobei Apfel- und Orangensaft zu den beliebtesten Sorten zählen.[1]Für eine ausgewogene Ernährung werden fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag empfohlen. Als Richtwert für eine Portion gilt jeweils eine Handvoll. Laut dem VdF lässt sich eine dieser fünf Portionen durch Fruchtsaft ersetzen. Diese Alternative bietet sich vor allem an, wenn man unterwegs ist, wenig Zeit hat oder in den Wintermonaten, wenn die Auswahl an frischem Obst nicht ganz so vielfältig ist.[2]Kunden können sich somit stets darauf verlassen: Lidl bietet immer das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.Diese Fruchtsäfte werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger:- Solevita Frischer Orangensaft mit Fruchtfleisch, 1 Liter, neu 2,59 Euro statt 2,99 Euro- Solevita Frischer Orangensaft ohne Fruchtfleisch, 1 Liter, neu 2,59 Euro statt 2,99 Euro- Solevita Frischer Apfelsaft naturtrüb und Apfel-Mango, 1 Liter, neu 1,79 Euro statt 1,99 Euro- Solevita Frischer Direktsaft Orange Mango und Roter Multi-Mix, 1 Liter, neu 2,49 Euro statt 2,69 Euro- Solevita Apfel Direktsaft naturtrüb, 1 Liter, neu 1,29 Euro statt 1,39 Euro- Solevita 100% Apfelsaft, 1,5 Liter, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 0,99 Euro/Liter) statt 1,59 Euro- Solevita Apfelnektar 50%, 1,5 Liter, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 0,99 Euro/Liter) statt 1,59 EuroWeitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).[1] Quelle: Verband der deutschen Fruchtsaftindustrie e.V., Die deutsche Fruchtsaftindustrie in Zahlen.[2] Quelle: Verband der deutschen Fruchtsaftindustrie e.V., Ausgewogen ernähren - Fruchtsaft gehört dazu.Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6164440