Hotstocks KW 47 /2025 - Blick auf die Kursraketen im Sektor Biotechnologie!

Volatiler als der Gesamtmarkt!

Alternde Bevölkerung ist Wachstumstreiber der Biotechnologie

Biotech-Aktien spiegeln wissenschaftlichen Durchbrüche und langfristige gesellschaftlichen Trends wider und versprechen daher besonders große Gewinnchancen. Die Unternehmen entwickeln neue Therapien, Medikamente und Diagnostikverfahren, die bei Erfolg erhebliche Umsätze generieren können. Die Nachfrage wächst zudem durch die alternde Bevölkerung, steigende Gesundheitsausgaben und den medizinischen Fortschritt. Gleichzeitig sind die Eintrittsbarrieren hoch, da Forschung, Patente und klinische Studien viel Kapital, Expertise und regulatorisches Know-how erfordern. Im Vergleich zum Gesamtmarkt weist der Sektor jedoch einige Besonderheiten auf. Die Abhängigkeit vieler kleiner und mittlerer Firmen von einzelnen Medikamenten führt zu ausgeprägten Kursschwankungen, da der Erfolg oder Misserfolg klinischer Studien unmittelbare Auswirkungen auf die Bewertung hat. Die Entwicklungszeiten sind lang, der Kapitalbedarf hoch und der regulatorische Einfluss enorm, sodass politische und behördliche Entscheidungen große Kursbewegungen auslösen können. Dadurch ist der Sektor volatiler und risikoreicher als der breite Markt, bietet im Erfolgsfall aber überdurchschnittliches Wachstumspotenzial. Unabhängig von den Rückschlägen des Gesamtmarktes in den letzten Tagen haben sich ausgewählte Biotech-Aktien hervorragend entwickelt. Wenn die Baisse länger anhalten sollte, dürfte allerdings auch den gutlaufenden Biotech-Unternehmen Kapital entzogen werden.

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) - ISIN US75886F1075

Regeneron gilt als Platzhirsch, wenn es darum geht, menschliche Antikörper im industriellen Maßstab herzustellen. Im Labor stapeln sich zudem vielversprechende Wirkstoffkandidaten gegen Krebs, rheumatoide Arthritis und bockiges Cholesterin. 2024 kletterte der Gewinn um etwas mehr als 10 Prozent, für dieses Jahr rechnet man mit leicht moderaterem Tempo. Rückenwind kam zuletzt von grünen Lichtern der FDA für die hochdosierte Eylea-Variante sowie von der EU-Kommission für den PD-1-Blocker Libtayo. Im Chartbild ist zu sehen, dass die Aktie im Halbjahr rund 25 Prozent zugelegt hat.

argenx SE (ARGX) - ISIN NL0010832176

Argenx entwickelt spezialisierte Antikörpertherapien für Autoimmunerkrankungen und bestimmte Krebsformen. Im Mittelpunkt steht dabei Vyvgart, dessen Umsatz sich laut Bloomberg im zweiten Quartal im Jahresvergleich nahezu verdoppelt hat. Das Präparat erhielt Ende 2021 in den USA die Zulassung zur Behandlung von Myasthenia gravis und wurde im vergangenen Jahr zusätzlich für den Einsatz bei CIDP freigegeben - einer Erkrankung, die zu Muskelschwäche sowie Sensibilitätsstörungen in Armen und Beinen führt. Das Unternehmen ist ein niederländischer Biopharmazeutik-Hersteller mit operativem Sitz in Zwijnaarde bei Gent. Nach mehreren Jahren mit Verlusten erzielte Argenx 2024 wieder einen Gewinn, der im laufenden Jahr weiter steigen soll. Die Aktie ist sowohl in Brüssel als auch an der Nasdaq gelistet. An der US-Technologiebörse legte sie im vergangenen Halbjahr um rund 54 Prozent zu.

Insmed Inc. (INSM) - ISIN US45768Q1013

Insmed Incorporated fokussiert sich auf Erkrankungen der Lunge und auf Infektionen. Jüngst erhielt das Unternehmen die EU-Zulassung für Brinsupri, die erste zugelassene Therapie gegen nicht-zystische Bronchiektasie. Trotz dieses medizinischen Meilensteins bleiben die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen seit Jahren negativ. Die Prognosen deuten zwar auf eine leichte Verbesserung hin, doch ein Übergang in die Gewinnzone ist weiterhin nicht erkennbar. Der Aktienkurs legte im vergangenen Halbjahr dennoch um beeindruckende 193 Prozent zu - ein Anstieg, der zeigt, wie stark die Märkte auf regulatorische Erfolge reagieren, auch wenn die Bilanz noch nicht mithält.

Revolution Medicines Inc. (RVMD) - ISIN US76155L1017

Revolution Medicines entwickelt präzise Krebswirkstoffe, die zentrale RAS-Signalwege blockieren - ein Kernmechanismus vieler Tumore. Im Fokus steht RMC-6236, ein breit wirksamer KRAS-Inhibitor, der in frühen Studien bei Lungen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs mit unterschiedlichen KRAS-Mutationen erste positive Effekte gezeigt hat. Im Chart sehen wir ein starkes Kursplus von 76 Prozent. Demgegenüber gibt es in den Nachrichten Informationen zu Insider-Verkäufen, die zur Vorsicht mahnen lassen. Umsätze gibt es bislang nicht und schon gar keine Gewinne, sodass die Kursentwicklung nicht auf fundamentalen Kennzahlen basiert.

Amgen Inc. (AMGN) - ISIN US0311621009

Amgen, 1980 als Applied Molecular Genetics gegründet, gehört heute zu den Schwergewichten der Biotech-Branche. Das Unternehmen überzeugte zuletzt mit starken Quartalszahlen: Der Gewinn je Aktie lag bei 5,64 USD, der Umsatz bei 9,56 Milliarden USD. Gleichzeitig wurde die Gewinnprognose für 2025 auf 20,60 bis 21,40 USD je Aktie angehoben. Die Börse reagierte mit deutlichem Auftrieb, und auch der Optionsmarkt signalisiert Erwartungen weiter steigender Kurse.

Tagescharts vom 21.11.2025, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 23.11.2025

