Europas Industrie rutscht bei Seltenen Erden gefährlich ins Hintertreffen, während die USA ihre Magnetproduktionen rasant ausbauen.Europa steht laut Experten vor einer wachsenden Versorgungskrise bei Seltenen Erden. Erik Eschen, Geschäftsführer des deutschen Magnetherstellers Vacuumschmelze, warnt: "Wenn wir nichts tun, verlieren wir unser Know-how, und langfristig wird es eine Katastrophe für Europa." Das Unternehmen hat gerade eine neue Produktionsstätte in South Carolina eröffnet und ist damit Teil einer Reihe von Projekten, die die Seltenen Erden aus China teilweise ersetzen sollen. Eschen hob hervor, dass die USA ihre Lieferketten deutlich entschlossener zurückholen wollen, während …