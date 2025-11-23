Wer schützt uns besser vor Gewalt im Netz: Ein Mensch oder eine Maschine? Eine große Plattform hat darauf eine Antwort, die nicht nur Politiker:innen in Unruhe versetzt. Die Videoplattform Tiktok forciert den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Inhaltsmoderation und reduziert gleichzeitig die Anzahl menschlicher Prüfer:innen. Ali Law, der bei Tiktok für die öffentliche Politik in Nordeuropa verantwortlich ist, verteidigte diesen Kurs nun in einem ...

