Nürnberg (ots) -Der Lebensmittel-Discounter NORMA kündigt eine deutliche Preissenkung für Säfte der Eigenmarke TRIMM an.Ab Montag, den 24.11.2025 werden ausgewählte Sorten um bis zu 13 Prozent im Preis reduziert, um Kundinnen und Kunden den Vitamingenuss noch weiter zu versüßen.Die Entscheidung zur Reduzierung der Preise basiert auf verbesserten Einkaufskonditionen welche es dem Unternehmen ermöglichen, Kostenvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben - ohne Kompromisse bei Qualität, Geschmack oder Frische."Wir freuen uns, die Preise unserer leckeren Fruchtsäfte senken zu können und unseren Kundinnen und Kunden damit einen echten Mehrwert zu bieten. Dabei bleibt unser Anspruch unverändert: höchste Qualität, sorgfältige Auswahl der Zutaten und maximale Transparenz", erklärt ein Sprecher aus der NORMA Zentrale.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick:TRIMM Frischer Orangen Direktsaft, 1lBislang: 2,99 EURJetzt: 2,59 EURTRIMM Frischer Mehrfruchtsaft, 1lBislang: 2,69 EURJetzt: 2,49 EURTRIMM Apfel Direktsaft, 1lBislang: 1,39 EURJetzt: 1,29 EURTRIMM Apfelsaft klar, 1lBislang: 1,09 EURJetzt: 0,99 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6164461