Europa gilt vielen Investoren als langsam, überreguliert und langweilig. Zu Unrecht, meint Robert Halver, Kapitalmarktstratege der Baader Bank. Für wO TV erklärt der Experte, warum Europa mehr zu bieten hat.Im Interview mit wallstreetONLINE TV spricht Halver Klartext: Hinter der politischen Selbstblockade Europas verbergen sich Unternehmen mit globaler Spitzenstellung - vor allem in der Industrie. Anleger würden sich vom "glamourösen Amerika" blenden lassen, dabei sei die Substanz vieler europäischer Aktien deutlich besser als ihr Ruf - und vor allem günstiger bewertet. Der Abschlag gegenüber US-Aktien liege bei rund 30 bis 35 Prozent. "Das ist fast ein Investorengeschenk." Halver fordert …