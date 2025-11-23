Einst verpönt, sind Aluminiumdosen inzwischen wieder en vogue. Ein amerikanisches Unternehmen gehört in diesem Markt zu den absoluten Top-Playern. Trotzdem ist seine Aktie erstaunlich günstig. Zisch! Wer eine Getränkedose öffnet, hält oft ein Produkt in der Hand, das von Crown Holdings fabriziert wurde, dem nach Ball zweitgrößten Aluminiumdosenhersteller weltweit mit etwa 25 Prozent Marktanteil. Der 1892 gegründete Erfinder des Kronkorkens beliefert ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.